Em duas abordagens seguidas, PRF apreende 633 kg de maconha e 109 kg de cocaína

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ao longo da tarde de terça-feira (27), apreendeu 633 kg de maconha e 109 kg de cocaína, em duas abordagens, no km 376 da BR-060, em Campo Grande.

Na primeira ocorrência, os agentes flagraram a motorista de um Renault/Logan, com placas de Campo Grande, realizando uma ultrapassagem indevida. Os policiais o abordaram e observaram que, além da condutora, de 40 anos, seus dois filhos, de 2 e 12 anos, estavam no automóvel, sem qualquer dispositivo de segurança.

Durante a entrevista, após a mulher se mostrar muito nervosa com a presença da polícia, a equipe decidiu realizar uma vistoria minuciosa no carro e descobriu que o assoalho servia como fundo falso, onde estavam escondidos vários tabletes com cocaína, totalizando, 109 kg da droga.

A motorista confessou ter pego o entorpecente em Jardim e deveria levar até Campo Grande onde receberia a quantia de R$ 7.000 pelo transporte.

Na segunda ocorrência, os policiais rodoviários federais abordaram um Ford/Cargo, placas também de Campo Grande, notaram que o motorista, de 54 anos, apresentou nervosismo quando questionado sobre os motivos da viagem.

Após uma vistoria minuciosa, foi encontrado no teto do baú um fundo falso, que escondia grande quantidade de tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 633 kg (seiscentos e trinta e três quilos) do ilícito.

O condutor confessou ter pego o caminhão carregado com entorpecente em Ponta Porã e levaria até Camapuã. Disse também que receberia a quantia de R$ 10.000.