Em 7 horas, PRF apreende duas carretas com cocaína em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite de sexta-feira 130 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso de uma carreta carregada com milho. Essa foi a segunda ocorrência semelhante flagrada pela PRF em menos de 7h.

Durante fiscalização no km 272 da BR-163, em Dourados, os agentes abordaram um caminhão conduzido pelo motorista, de 27 anos, que se mostrou nervoso ao responder as perguntas dos policiais.

Após uma vistoria no reboque, que estava carregado de grãos de milho, foi localizado um fundo falso, onde foram encontrados 130 quilos de cocaína.

O condutor confessou estar transportando o ilícito. Segundo ele, primeiro foi até Maracaju carregar os grãos. Na quinta-feira (28) deixou os veículos em Ponta Porã para a preparação do fundo falso com a droga e pegou de volta na manhã de sexta-feira, 29. O destino do entorpecente seria Curitiba/PR, onde receberia R$ 20 mil

O preso, a carreta e a droga foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados. Em outra ocorrência às 15h, 100,7 kg de pasta base de cocaína foram apreendidos em um fundo falso de uma carreta carregada com açúcar, nas mesmas circunstâncias.