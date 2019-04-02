PRF prende homem que transportava maconha, skank e haxixe na BR-060

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu um homem, de 33 anos, que circulava na BR-060 com drogas. A prisão foi nesta segunda-feira, no km 416, em Sidrolândia.

O motorista estava em um Ford Fiesta com placa de Paulista, no Pernambuco, onde foi encontrado maconha, Skank (supermachonha) e haxixe.

Segundo a PRF, durante fiscalizações o motorista, acompanhado de outro homem, de 33 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem dos policiais.

A polícia vistoria no interior do veículo e conseguiu apreender no estepe e no tanque de combustíveis, 12,3 kg de maconha, 3,7 kg de skank e 1,7 kg de haxixe.

O motorista disse aos policiais que deixou o carro em uma oficina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde teriam colocado a droga sem sua permissão. Após a prisão ele confessou que levaria a droga para Captan Bado. Ele também disse que o passageiro apenas o acompanhava e não sabia da existência das drogas.

O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Campo Grande e o passageiro foi levado como testemunha.