PM de Jardim prende homem que usou guincho para furtar carro

Flagrante
Flagrante ocorreu na manhã desta quarta-feira
Por volta das 07h45 de hoje (03), a Polícia Militar de Jardim recuperou um veículo furtado. Conforme nota, a equipe de plantão foi informada sobre os fatos e iniciou rondas pela cidade.
O suspeito, de 31 anos, foi localizado e disse que havia tomado o automóvel veículo Monza que estava estacionado na Rua Padre Manoel da Nóbrega e depois levou para sua casa.
O autor disse, ainda, que usou um guincho para remover o automóvel. Diante dos fatos, o autor foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jardim, juntamente com o veículo.
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