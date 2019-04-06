PRF apreende 159,6 quilos de cocaína escondidos em carga de ferro

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 159,6 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-262, em Água Clara, a 198 quilômetros de Campo Grande. A droga estava escondida em compartimento oculto de uma carreta.

A apreensão aconteceu próximo do km 141, na unidade operacional da PRF, na noite de quinta-feira. O motorista de 42 anos ficou nervoso ao ser questionado pelos policiais rodoviários e deu versões contraditórias sobre os motivos da viagem.

Na vistoria, os agentes encontraram um compartimento na parte traseira, onde estavam escondidos 150 tabletes de cocaína, totalizando 159,6 kg da droga.

O condutor negou participação no tráfico de drogas, dizendo que foi contratado para transportar 29 toneladas de ferro em Corumbá. A carga seria entregue em Piracicaba (SP).

Em consulta ao sistema, os agentes rodoviários também constataram que o homem estava com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa até 17 de setembro de 2019. Ele, a carreta e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal de Três Lagoas.