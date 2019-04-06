Sete pescadores são presos pela PMA por pesca irregular, dois em Aquidauana

A Polícia Militar Ambiental iniciou no dia 2 uma operação com 270 Policiais de prevenção e repressão à pesca predatória. A operação “Fronteira” foi determinada, depois que fotos de pescadores com peixes que estariam morrendo pelo fenômeno da decoada, estariam sendo capturados na fronteira com o Paraguai.

Sete pessoas já foram presas e autuados por pesca predatória, além de um autuado por desmatamento e outra pessoa autuada por extração ilegal de minério.

Duas das seis prisões ocorreram no rio Aquidauana ontem (5) à tarde, durante fiscalização. Eles haviam capturado 53 kg de pescado, quando a cota de captura por pescador é de apenas 5 kg e cinco exemplares de piranha.

Os pescadores, um residente em Assis Chateaubriand (PR) e outro residente em Caarapó, receberam voz de prisão e foram encaminhados, juntamente com material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção

Operação - Inicialmente, Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho, desde quinta-feira (28) realizam fiscalização nos rios Apa e Paraguai, na região da fronteira com o Paraguai, depois que receberam notícias de que estaria ocorrendo pesca predatória.

As equipes encontraram peixes mortos, possivelmente, devido à decoada, porém, não eram em quantidade significativa.

Devido à possibilidade de outros pontos no Pantanal e da proximidade da Semana Santa, em que há tradição religiosa de se consumir peixe e muitos pescadores praticam pesca nos finais de semana anteriores, para consumo na data, o Comando da PMA iniciou a operação Fronteira, com reforço maior nesta região, mas também intensificando a fiscalização em todo o Estado.

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública-SEJUSP colocou um helicóptero à disposição da operação, o qual está atuando na região de fronteira, tendo em vista que pescadores.

Outros crimes e infrações contra a flora e fauna, transporte de produtos perigosos, poluição encontrados estão sendo fiscalizados.