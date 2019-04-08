Mulher de 28 anos é arremessada durante capotamento e morre

Acidente
Marido e a filha dela foram socorridos
Thaise dos Santos Beck, de 28 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de ontem, em São Gabriel do Oeste. Ela, o marido e a filha estavam em uma caminhonete que capotou.
De acordo com o jornal Idest, eles voltavam de um festival de manobras automotivas em São Gabriel do Oeste, quando o condutor perdeu o controle da direção na Avenida Getúlio Vargas, e capotou.
Thaise foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. O marido e a filha foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal. Em seguida, eles foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande em vaga zero.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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