Mulher de 28 anos é arremessada durante capotamento e morre

Thaise dos Santos Beck, de 28 anos, morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde de ontem, em São Gabriel do Oeste. Ela, o marido e a filha estavam em uma caminhonete que capotou.

De acordo com o jornal Idest, eles voltavam de um festival de manobras automotivas em São Gabriel do Oeste, quando o condutor perdeu o controle da direção na Avenida Getúlio Vargas, e capotou.

Thaise foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. O marido e a filha foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal. Em seguida, eles foram encaminhados para Santa Casa de Campo Grande em vaga zero.