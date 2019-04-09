Em Miranda, polícia apreende arma que feriu adolescente e recupera celular roubado

Região
Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Miranda apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um celular roubado nesta segunda-feira.
De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações pela Central de Operações 190 de que um homem estava sendo atendimento no hospital da cidade após ter sido atingido por um tiro. Na unidade de saúde, o adolescente de 17 anos, vítima do disparo, passou informações sobre o suspeito que teria disparado, após um “bate-papo” e, em seguida, fugido do local.
A polícia foi até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. Um revolver calibre .22 e 31 munições do mesmo calibre foram apreendidos.
Em seguida, um homem encontrou em contato com a polícia para informar que seu celular havia sido furtado, de dentro do seu caminhão, estacionado próximo a um posto de combustível. Conforme a polícia, horas depois, a vítima identificou o aparelho celular em uma assistência técnica. O aparelho foi apreendido pelos militares e encaminhados à Delegacia de Polícia do município.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS