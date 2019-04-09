Em Miranda, polícia apreende arma que feriu adolescente e recupera celular roubado

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Miranda apreenderam uma arma de fogo e recuperaram um celular roubado nesta segunda-feira.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações pela Central de Operações 190 de que um homem estava sendo atendimento no hospital da cidade após ter sido atingido por um tiro. Na unidade de saúde, o adolescente de 17 anos, vítima do disparo, passou informações sobre o suspeito que teria disparado, após um “bate-papo” e, em seguida, fugido do local.

A polícia foi até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. Um revolver calibre .22 e 31 munições do mesmo calibre foram apreendidos.

Em seguida, um homem encontrou em contato com a polícia para informar que seu celular havia sido furtado, de dentro do seu caminhão, estacionado próximo a um posto de combustível. Conforme a polícia, horas depois, a vítima identificou o aparelho celular em uma assistência técnica. O aparelho foi apreendido pelos militares e encaminhados à Delegacia de Polícia do município.