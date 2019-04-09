PRF frustra golpe em locadoras e recupera veículos em Miranda e Ladário

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira, 08 de abril nos km 602 e 765 da BR 262, em Miranda e Ladário, dois veículos fruto de estelionato que seriam levados para a Bolívia.

Durante fiscalizações da Operação Lábaro, foi abordado um Gol com placas de Juiz de Fora/MG. O motorista, de 30 anos, informou que havia comprado o veículo em Itanhaém/SP há alguns meses e que iria à Bolívia para fazer compras. Porém, no documento constava como proprietária do automóvel uma locadora.

Diante da suspeita, foi feito contato com a empresa de aluguel de carros em Juiz de Fora/MG. O funcionário da locadora informou que o automóvel estava locado até a manhã desta segunda-feira (08) para outro homem. O condutor usou uma CNH falsa para locar o veículo, utilizando outro nome. A locadora lavrou boletim de ocorrência por apropriação indébita e o motorista foi apreendido.

Após consultas no sistema da PRF, foi constatado que o suspeito possuía mais um carro locado em outra empresa de aluguel de veículos, um Voyage com placas de Belo Horizonte/MG, que foi abordado no km 765 da BR 262, em Ladário/MS. O condutor, de 57 anos, deu as mesmas informações que o primeiro motorista, levantando suspeitas dos agentes.

Foi feito contato com a outra locadora e o funcionário também informou que o carro estaria locado para outro homem, o mesmo nome falso apresentado no outro caso. Os envolvidos e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Miranda e Ladário, respectivamente.