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Com ciúmes de amigo da mulher, marido põe fogo em casa com crianças dentro

Renan Nucci

Publicado em 11/04/2019 às 11:33

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Enciumado, um homem ainda não identificado pela polícia ateou fogo em um vizinho de 28 anos e incendiou uma casa na madrugada desta quarta-feira (10) na Avenida José Barbosa Rodrigues no Residencial Búzios em Campo Grande.

O Batalhão de Choque da Polícia Militar informou que foi acionado por populares em relação ao incêndio. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída ao chão em um corredor que dá acesso a residência.

A vítima, que sofreu queimaduras, encontrada caída ao chão, estava dentro da casa em chamas. Ele foi salvo por vizinhos que arrombaram a porta e o puxaram para fora. Vizinhos também contaram que na casa em chamas, havia uma mulher de 23 anos e duas crianças, porém, todos já tinham saído do local.

A vítima contou à polícia que conversava com a jovem de 23 anos, esposa do autor, que é sua vizinha e inquilina, momento em que ele chegou alterado e o agrediu. O rapaz de 28 anos então ficou inconsciente caído ao solo, quando o autor jogou um líquido inflamável em seu corpo e na casa. Os vizinhos então o retiraram da casa e acionaram o Corpo de Bombeiros e a PM. O casal e as crianças já tinham saído do local e não foram encontrados.

O homem de 28 anos foi socorrido com queimaduras à Santa Casa. Ele também disse que o casal vivia em conflito no local e que o marido da jovem é muito ciumento. O caso foi registrado na Depac Centro.

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