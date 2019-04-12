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Polícia recupera veículos roubados e apreende 370 quilos de maconha

Thailla Torres

Publicado em 12/04/2019 às 17:22

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Policiais Militares do distrito de Alto Caracol encontraram um veículo Ford Ecosport de cor prata, nesta sexta-feira, com placas de Belo Horizonte (MG), abandonado às margens de uma estrada vicinal.

De acordo com a polícia, durante checagens policiais identificaram resquícios de maconha dentro do veículo. Além de placa clonada, o carro possui registro de furto.

Em seguida, durante ronda para localizar outro veículo que, possivelmente, pudesse dar apoio ao transporte da droga, ao se aproximar de um veículo Chevrolet Prisma de cor prata e placas de Campo Grande, o motorista tentou fugir.

No carro, policiais encontraram 450 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 370 kg da droga, além de dois pares de placas diferentes.  O condutor, um homem de 24 anos, disse que pegou a droga em Bela Vista e que levaria para Paranaíba. O carro também tinha placa clonada e registro de roubo.

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista.

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