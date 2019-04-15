PMA divulga Cartilha do Pescador 2019 com novas regras de pesca

Em razão das diversas mudanças na legislação de pesca em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Ambiental criou a nova Cartilha de Pesca. A cartilha contém as novas mudanças nas normas de pesca do Estado relativamente à cota de captura, bem como a determinação de tamanhos máximos de captura para quatro espécies, sendo elas: o jaú, o pintado, o cachara e o pacu.

Também especifica sobre o dourado que teve sua pesca proibida, a partir deste ano no Estado, com validade por cinco anos, bem como a piracanjuba, peixe pertencente à bacia do rio Paraná, que já tinha pesca proibida.

Em uma tabela única, diferentemente da anterior que trazia duas tabelas separadas, a Cartilha do Pescador 2019 estabelece os 30 gêneros e espécies com as especificações de medidas para as bacias do rio Paraná e Paraguai, com os respectivos tamanhos mínimos, bem como os tamanhos máximos para as quatro espécies, para as quais foram determinados também tamanhos máximos de captura, além do aumento do tamanho mínimo do pintado, que era de 85 centímetros e foi para 90 centímetros e do cachara que era de 80 centímetros e foi para 83 centímetros.

Ainda há uma tabela com determinação de tamanhos mínimos de captura para 11 espécies de iscas vivas e as normas sobre sua captura e transporte. Ressalta-se que a exceção do caranguejo e do caramujo, as demais iscas vivas são peixes e possuem determinação de medidas também nas normas federais, que são as mesmas especificadas na tabela de isca viva apresentada. Portanto, deve-se respeitas as medidas da tabela em quaisquer rios.