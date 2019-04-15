PRF prende em flagrante quadrilha com 336 quilos de maconha em Jardim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã de sábado, 336 kg de maconha, na cidade de Jardi, e prendeu quatro homens envolvidos na ocorrência.

Foi abordado pela equipe um veículo Golf, de placas de Uberaba/MG, conduzido por um homem de 32 anos e com um passageiro de 48. A dupla apresentou nervosismo com as perguntas dos policiais e contradição nas respostas. O celular do condutor tocava insistentemente durante a abordagem, o que gerou desconfiança da equipe.

O condutor então confessou estar realizando o serviço de batedor para um veículo Fiat Palio, que estaria na cidade de Jardim. Ele informou ainda a existência de um outro batedor que também estaria na cidade.

Diante das informações repassadas, a equipe iniciou buscas, sendo abordada uma motocicleta de placas de Aracatuba/SP, conduzida por um homem de 32 anos. O homem também apresentou nervosismo com a presença policial e contradição nas respostas.

Enquanto isso, outra equipe fazia ronda em Jardim e encontrou um Fiat Palio com as características informadas pelo batedor. O veículo tinha placas de Uberaba/MG e era conduzido por um homem de 20 anos. Após fiscalização no veículo, foi encontrada uma grande quantia de maconha, com peso de 336 kg.

Foi constatado ainda que se tratava de um veículo adulterado, com registro de roubo e furto, na cidade de Betim/MG no ano de 2016.

Todos os envolvidos se conheciam. Eles disseram que droga havia sido carregada em Bela Vista e seria levada até Belo Horizonte/MG.

Diante dos fatos, os autores, juntamente com os celulares, veículos e a droga, foram encaminhados para Polícia Civil de Jardim.