Van fica destruída em batida na BR-262, mas motorista escapa com vida

Motorista de uma van ficou ferido em acidente de trânsito ocorrido na noite passada, na na altura do quilômetro 470 da BR-262. O homem de 42 anos teve corte por estilhaços de vidro nos lábios, na região frontal da cabeça e nos braços.

De acordo com nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van bateu de frente com uma carreta e ficou completamente destruída. No entanto, o motorista escapou com ferimentos leves, comparado à gravidade do acidente.

O ocupante da carreta, de 56 anos, escapou ileso. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro de Aquidauana. A PRF permaneceu no local para controlar o tráfego e evitar outra colisão.