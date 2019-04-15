Van fica destruída em batida na BR-262, mas motorista escapa com vida

Anastácio
Motorista de uma van ficou ferido em acidente de trânsito ocorrido na noite passada, na na altura do quilômetro 470 da BR-262. O homem de 42 anos teve corte por estilhaços de vidro nos lábios, na região frontal da cabeça e nos braços.
De acordo com nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a van bateu de frente com uma carreta e ficou completamente destruída. No entanto, o motorista escapou com ferimentos leves, comparado à gravidade do acidente.
O ocupante da carreta, de 56 anos, escapou ileso. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro de Aquidauana. A PRF permaneceu no local para controlar o tráfego e evitar outra colisão.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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