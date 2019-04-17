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Reconhecimento

Policiais recebem Moções de Congratulação das Câmaras de Aquidauana e Anastácio

Elas dissuariram a ideia de um homem que pretendia pular da Ponte Nova no final do mês passado

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/04/2019 às 14:06

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A cabo da Polícia MIlitar, Rosemeire e cabo Rozângela que, evitaram com que uma homem cometesse suicídio no últido dia 28 de março, durante uma ocorrência atendida na ponte que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio, receberam o devido reconhecimento com Moções de Congratulação dos vereadores da Câmara Municipal de Anastácio (vereadores Igor Cambucá, Aldo José dos Santos e Eduardo Carpejani) e do Vereador Mauro do Atlântico (presidente da Casa de Leis) e demais membros da Câmara Municipal de Aquidauana.

Entenda o caso:

No dia 28 de março, na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, por volta das 18h30, as policiais militares retornavam de um evento promovido pela PM e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se da ponte.

As policiais imediatamente pararam no local e iniciaram uma conversa com o homem que, sentado à beirada da estrutura externa da ponte, apresentava visíveis sinais de que cometeria suicídio. Depois de meia hora de atendimento, junto a outras pessoas que se aproximaram, as policiais militares conseguiram acalmá-lo e desmotivá-lo para não cometer o ato. Passado o perigo maior, ambas fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para o encaminhamento a uma Unidade de Saúde.

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