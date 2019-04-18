Após perseguição, PRF encontra uma tonelada de droga em camionete furtada

Policiais rodoviários federais apreenderam nesta quarta-feira mais de 1 tonelada de maconha, no km no km 350 da BR-262, próximo a Sidrolândia, município a 72 quilômetros de Aquidauana. A droga estava em uma caminhonete Ford Ranger com registro de furto.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ao darem ordem de parada ao veículo com placa de Rio Verde/GO, o motorista iniciou fuga e entrou em uma estrada vicinal.

Após alguns quilômetros de perseguição, o condutor abandonou a camionete, fugiu a pé e não foi localizado.

O veículo estava carregado com 1.167 tabletes de maconha. Ao todo, foram apreendidos 1.065 kg do entorpecente. Também foi descoberto que a camionete possuía placas falsas, sendo as verdadeiras de Sertãozinho (SP) e registro de roubo/furto em Ribeirão Preto (SP).

O automóvel e a droga foram encaminhados à DENAR em Campo Grande/MS.