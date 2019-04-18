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Cinco foram presos após queda de avião usado em tráfico de MS para SP

Aeronave ficou danificada após pousar e espalhar parte das drogas na pista -

Thailla Torres

Publicado em 18/04/2019 às 17:23

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Cinco homens foram presos por associação ao tráfico de drogas nesta terça-feira (16) em Atibaia (SP). A polícia chegou até eles depois de um acidente na aterrissagem de um avião de pequeno porte. A polícia aponta a quadrilha usava a aeronave para transportar droga da fronteira de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia para a região.

De acordo com a Polícia Civil, que investigava os suspeitos há três meses, nesta terça-feira foi obtida a informação de que um avião carregado com drogas pousaria em um condomínio de chácaras, no bairro Ponte Alta, entre Atibaia e Bragança Paulista.

Por volta de 12h30, um morador do condomínio acionou a polícia informando que uma aeronave bateu em um barranco durante o pouso e que, depois, teria visto homens colocando caixas dentro de um caminhão.

Os policiais foram até o condomínio e dentro de um hangar encontraram o avião com a fuselagem da asa amassada, além de outra aeronave. Segundo a polícia, ambas decolaram de Ponta Porã e pousaram na pista do condomínio.

Suspeitos, os pilotos foram questionados e informaram que a carga foi levada para um condomínio próximo de onde os aviões estavam.No local foram achados dois caminhões com fundo falso e uma caminhonete.

Os cães do canil da PM fizeram buscas e encontraram um tijolo de um quilo de maconha escondido dentro de um tambor com milho e R$ 43 mil.

Os pilotos e os três homens que estavam na chácara, no segundo endereço vasculhado, foram presos por associação ao tráfico. Os aviões, dois caminhões e a caminhonete foram apreendidas.

A polícia recebeu a informação de que as caixas, que poderiam estar com drogas, foram colocadas em uma caminhonete branca, e que o condutor fugiu.

O caso segue em investigação. Agora, a polícia procura o dono da casa no condomínio onde os aviões pousaram e tentam descobrir quem são os donos das aeronaves.

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