Empresário e funcionário morrem após descarga elétrica

O empresário Maycon Costa Schons de 27 anos e seu funcionário, Ivael Amancio da Silva, de 23, morreram na noite de ontem (17), após receberem uma descarga elétrica, na rodovia BR-060, próximo ao local conhecido como Barraca do Coco, entre os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul. Paraíso ficou sem energia por duas horas, após o acidente.

As vítimas e outros três funcionários da empresa de Maycon, pioneiro no ramo de internet via rádio na região, estavam no local realizando o cabeamento de fibra óptica, que interligam os municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.

A rede que estava sendo mexida fica junto com a rede de alta tensão. As vítimas foram atingidas em solo enquanto esticavam um cabo de internet. O acidente teria sido causado por uma descarga elétrica. Maycon e Ivael foram atingidos.

Segundo informações do site Brito News, os dois foram socorridos por ambulâncias de Paraíso das Águas e conduzidos ao Pronto Socorro da cidade, onde uma equipe médica tentou reanimá-los, mas uma hora depois, as mortes foram confirmadas.

Maycon era muito conhecido na cidade. Um grande número de pessoas se aglomeraram no Pronto Socorro. A Polícia Civil de Paraíso das Águas e a perícia técnica de Costa Rica estiveram no local. A pastagem onde o acidente aconteceu foi queimada, onde a descarga elétrica atingiu.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas, para realização de exame necroscópico. A previsão é que os corpos sejam liberados para velório às 13 horas de hoje.

Ivael e a esposa tinham se mudado para Paraíso das Águas há apenas três meses. O corpo de Ivael Silva será velado e sepultado em Cassilândia. Ele deixa a esposa e o filho de 11 meses de idade. O corpo de Maycon Schons será velado e sepultado em Paraíso das Águas.

Maycon Schons, é filho da ex-diretora da Escola Estadual Vereador Kendi Nakai, Sandra Suelli e do empresário, Sírio Schons. Ele deixa esposa e um filho de 2 anos e 11 meses.