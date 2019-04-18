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Capital

Homem de 48 anos é encontrado morto dentro de carro com 14 facadas

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2019 às 10:08

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Um homem de 48 anos identificado inicialmente como Valério Encina foi encontrado morto em via pública, dentro de seu veículo, um Ford Fiesta, por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (18), na Rua Lineu Moraes da Costa, no bairro Jardim Leblon, na Capital.

De acordo com o delegado que atendeu a ocorrência, Lucas Caires, a vítima teria sofrido 14 golpes de faca em local desconhecido e tentou fugir em seu veículo. Porém, provavelmente devido à gravidade dos ferimentos, Valério teria perdido o controle do carro e morrido no local.

O socorro foi acionado após um motorista de Uber passar pela via e constatar que o carro estava sobre a calçada. Ao notar que havia um homem ensanguentado no carro, ele acionou o Samu, que já encontrou a vítima sem vida.

A polícia foi acionada e verificou que documentos pessoais, carteira e bens de valor encontravam-se no veículo, o que pode descartar a hipótese de roubo. A perícia constatou que a vítima sofreu 14 golpes de faca no tórax.

O corpo foi removido para o Imol e as investigações estão a cargo do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

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