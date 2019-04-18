Homem de 48 anos é encontrado morto dentro de carro com 14 facadas

Capital
Um homem de 48 anos identificado inicialmente como Valério Encina foi encontrado morto em via pública, dentro de seu veículo, um Ford Fiesta, por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (18), na Rua Lineu Moraes da Costa, no bairro Jardim Leblon, na Capital.
De acordo com o delegado que atendeu a ocorrência, Lucas Caires, a vítima teria sofrido 14 golpes de faca em local desconhecido e tentou fugir em seu veículo. Porém, provavelmente devido à gravidade dos ferimentos, Valério teria perdido o controle do carro e morrido no local.
O socorro foi acionado após um motorista de Uber passar pela via e constatar que o carro estava sobre a calçada. Ao notar que havia um homem ensanguentado no carro, ele acionou o Samu, que já encontrou a vítima sem vida.
A polícia foi acionada e verificou que documentos pessoais, carteira e bens de valor encontravam-se no veículo, o que pode descartar a hipótese de roubo. A perícia constatou que a vítima sofreu 14 golpes de faca no tórax.
O corpo foi removido para o Imol e as investigações estão a cargo do GOI (Grupo de Operações e Investigações).
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