Jovem de 19 anos é preso levando 24 quilos de droga em um travesseiro

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h40, um homem de 19 anos que transportava mais de 24 quilos de maconha, distribuídos em volumes prensados em um travesseiro e em uma mala.

A prisão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Ponta Porã (MS) a um ônibus de passageiro. O homem disse aos policiais que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até Campo Grande, a 140 quilômetros de Aquidauana.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã (MS), onde o homem será autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e permanecerá à disposição da Justiça.