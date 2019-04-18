Jovem de 19 anos é preso levando 24 quilos de droga em um travesseiro

Região
Ele foi pro preso pelo DOF por tráfico de drogas ao tentar levar a droga para Campo Grande
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h40, um homem de 19 anos que transportava mais de 24 quilos de maconha, distribuídos em volumes prensados em um travesseiro e em uma mala.
A prisão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na região de Ponta Porã (MS) a um ônibus de passageiro. O homem disse aos policiais que foi contratado para levar a droga de Ponta Porã até Campo Grande, a 140 quilômetros de Aquidauana.
A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã (MS), onde o homem será autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e permanecerá à disposição da Justiça.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS