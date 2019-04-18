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Justiça decreta prisão preventiva de pintor que matou major do Exército

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2019 às 10:22

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Convertida em preventiva prisão do pintor Bruno Rocha, 31 anos, assassino confesso do major aposentado do Exército, Paulo Setterval, morto a facadas na noite do último domingo (14), em Bonito, distante 300 km de Campo Grande. Ele, que cumpria pena em regime semiaberto, contou à polícia que o desentendimento foi motivado pelo pedido de um cigarro à vítima.

Responsável pelo caso, delegado Gustavo Henriques afirmou, durante coletiva de imprensa na terça-feira (16), que Bruno relatou que momentos antes havia brigado com a ex-mulher, com quem tem dois filhos, e com o irmão dela. Ele saiu de casa de bicicleta armado com várias facas para procurá-los, pois estava muito nervoso e queria acertar as contas.

Ao passar em frente ao hotel e ver o major fumando, por volta das 21h30, se aproximou e pediu um cigarro, mas teve resposta negativa. Segundo o assassino relatou, ele teria sido chamado de ‘trombadinha’. Após a conversa, pegou a bicicleta  e saiu, mas voltou alguns segundos depois e disse: “aqui está o trombadinha”.

Na sequência, golpeou a vítima com uma facada nas costas. Paulo não resistiu e morreu no local. Ele estava na cidade a passeio com a esposa e amigos de formatura da Bahia. Depois de cometer o crime, o pintor foi para a casa e queimou as roupas que havia usado. Na sequência, se escondeu em outro imóvel e tentava contactar familiares a fim de conseguir algum dinheiro para fugir, no entanto, foi localizado pelos policiais nesta madrugada, depois de 30 horas de cerco.

“Foram horas ininterruptas em busca do suspeito”, afirmou o delegado, explicando que Bruno responde por homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima. A polícia não confirma se Paulo chamou Bruno de trombadinha, até porque a única versão é a do suspeito. Além disso, as câmeras de segurança do hotel registraram a ação e, de acordo com as imagens, não houve tempo para uma briga entre ambos.

O pintor tem passagens por tráfico de drogas, ameaça e desacato. A arma do crime não foi localizada. Ainda no depoimento, relatou os fatos de forma objetiva, sem demonstrar arrependimento.

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