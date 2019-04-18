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Segurança

Polícia Militar Rodoviária lança Operação Semana Santa 2019 em MS

Renan Nucci

Publicado em 18/04/2019 às 07:15

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O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) iniciou nesta quinta-feira (18.4) em todo  Mato Grosso do Sul a Operação Semana Santa 2019, que  pretende priorizar o controle de velocidade, a fiscalização de ultrapassagens proibidas, ampliando a presença policial militar em pontos e horários de maior incidência de acidentes e crimes a longo dos quase 15 mil Km de rodovias estaduais até às 6h de segunda-feira (22.4).
 
Durante o feriado prolongado deste ano, a previsão é de que o fluxo de veículos aumente cerca 40% em relação à média diária, considerando-se os horários de pico, com destaque para o início da manhã de quinta e sexta-feira, e também  tarde de domingo (21.4). 
 
O planejamento da PMR se concentra no acréscimo de presença policial militar com foco no policiamento preventivo que se realizará por meio das 12 (doze) Bases Operacionais Rodoviárias fixas distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, outras 14 (quatorze) equipes volantes percorrerão pontos e horários sensíveis e vulneráveis de nossas rodovias estaduais, previamente definidas com base no geoprocessamento de dados previamente analisados.
 
O Centro de Comando e Controle instalado na sede da Polícia Militar Rodoviária em Campo Grande irá monitorar 24 horas, durante toda a operação, os resultados e desenvolvimento das ações operacionais no terreno. Para a fiscalização do excesso de velocidade serão utilizados radares móveis em pontos e horários das rodovias de maior fluxo de veículos visando prevenir acidentes e inibir esta infração de trânsito de grande risco.A Polícia Militar Rodoviária, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que perturbam nossas estradas e rodovias estaduais.
 
Orientações: 
 

Para uma viagem segura a Polícia Militar Rodoviária orienta os usuários das rodovias estaduais a respeitarem os limites de velocidade, manterem distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito;


É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico; 


Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo;


O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente;


Emergências e para falar com a Polícia Militar Rodoviária ligue 198 ou baixe o aplicativo de telefonia móvel Rodovia Viva PMR-MS.

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