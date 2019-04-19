Em Boqueirão, mais de 395 caixas de cigarros contrabaendeados são apreendidos

Policiais militares do Distrito de Boqueirão apreenderam 395 caixas de cigarros contrabandeados. A mercadoria estava dividida em dois veículos, um VW Gol de cor branca e um VW Gol de cor cinza.

A equipe de serviço realizava fiscalização nesta quinta-feira nas estradas vicinais da região quando abordou os veículos. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal. Os autores foram liberados.