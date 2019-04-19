Em Boqueirão, mais de 395 caixas de cigarros contrabaendeados são apreendidos

Região
Policiais militares do Distrito de Boqueirão apreenderam 395 caixas de cigarros contrabandeados. A mercadoria estava dividida em dois veículos, um VW Gol de cor branca e um VW Gol de cor cinza.
A equipe de serviço realizava fiscalização nesta quinta-feira nas estradas vicinais da região quando abordou os veículos. As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas à Receita Federal. Os autores foram liberados.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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