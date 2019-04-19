Fazendeiro é multado em R$ 5 mil ao construir tanque

Proprietário rural de uma fazenda localizada à margem da rodovia MS 244, em Rochedo, foi autuado e multado pela PMA (Polícia Militar Ambiental), pela degradação da mata ciliar de córrego Baixada, que é considerada uma APP (Área de Preservação Permanente).

A área foi desmatada para a construção de um tanque de piscicultura. A degradação foi flagrada por policiais militares ambientais durante fiscalizações de propriedades rurais de Rochedo, na tarde de quinta-feira (18).

Segundo a PMA, o fazendeiro usou máquinas para construir o tanque sem a autorização ambiental.

O proprietário rural foi multado em R$ 5 mil e também responderá por crime ambiental, com pena prevista de um a três anos de detenção.