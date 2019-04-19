Policiais apreendem quase meia tonelada de maconha em tanque de combustível

Região
Na madrugada de hoje (19), a Polícia Federal de Naviraí durante fiscalização na região de Caarapó eAmambai, realizou a apreensão de quase meia tonelada de maconha, que estava sendo transportada em uma carreta, dentro do tanque de gasolina.
A droga estava numa carreta Iveco, de cor cinza, da Fazenda Rio Grande (PR). A carreta foi abordada na cidade de Amambai e o motorista tentou fugir. Mas o que chamou a atenção a atenção de uma segunda equipe policial, que também realizava fiscalização na região, foi um veículo Siena, de cor prata, de Osasco/SP, que atuava como “batedor” da carga.
O motorista do veículo foi preso em flagrante.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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