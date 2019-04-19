Policiais apreendem quase meia tonelada de maconha em tanque de combustível

Na madrugada de hoje (19), a Polícia Federal de Naviraí durante fiscalização na região de Caarapó eAmambai, realizou a apreensão de quase meia tonelada de maconha, que estava sendo transportada em uma carreta, dentro do tanque de gasolina.

A droga estava numa carreta Iveco, de cor cinza, da Fazenda Rio Grande (PR). A carreta foi abordada na cidade de Amambai e o motorista tentou fugir. Mas o que chamou a atenção a atenção de uma segunda equipe policial, que também realizava fiscalização na região, foi um veículo Siena, de cor prata, de Osasco/SP, que atuava como “batedor” da carga.

O motorista do veículo foi preso em flagrante.