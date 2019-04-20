Em Jardim, PM recupera bicicleta furtada e identificada autor

Jardim
A equipe de Radiopatrulha da Polícia Militar de Jardim recuperou uma bicicleta furtada e identificou o autor, na quinta-feira.
Por volta das 17h30, a PM foi acionada para averiguar o caso que ocorreu em uma praça, na área central da cidade.
De posse das características do veículo, a equipe logrou êxito em localizar a bicicleta, assim como identificar o autor, o qual já estava custodiado na Delegacia de Polícia por autoria de Dano e Perturbação do Sossego, ocasionado em outra ocorrência pelo mesmo.
Diante dos fatos, o veículo foi entregue na Delegacia de Polícia e o autor permaneceu custodiado para as providências cabíveis.
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