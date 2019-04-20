Homem invade casa em Aquidauana para esfaquear rival e acaba preso

Homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem, em Aquidauana, depois de invadir a residência de um desconhecido enquanto tentava esfaquear um desafeto. Os fatos ocorreram na região do Nova Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador disse que estava em sua residência, quando o suspeito entrou no local segurando uma faca, correndo atrás de outro indivíduo. O morador conseguiu desarmá-lo e acionou a PM, mas ele fugiu.

Em rondas pela região, os policiais encontraram o autor a cerca de quadra quatro quadras do local, com diversas lesões pelo corpo. Questionado, ele disse que havia brigado com um desafeto que lhe deu vários socos na cara e, por isso, queria se vingar e esfaqueá-lo.

Ele disse ainda que o rival fugiu e entrou na casa vítima para tentar se esconder. Depois de ser desarmado pelo morador e fugir da residência, o suspeito ainda foi cercado por grupo de dez pessoas que continuou a agredi-lo, mas ele conseguiu escapar. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi levado à Polícia Civil.