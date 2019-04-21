Casal morre em acidente entre carro e moto na MS-164

O corretor de imóveis Joacyr de Almeida Ajala, de43 anos e a namorada, Elaine dos Santos Cristaldo, de 32, morreram na tarde deste sábado na MS-164, após um grave acidente. Os dois voltavam de Ponta Porã.

De acordo com o portal Região News, Elaine era bacharel em Direito e tinha um salão de beleza. Joacyr, que era apaixonado por motocicletas, por volta das 9 horas da manhã passou na casa de um amigo para planejar uma viagem de trabalho a Dourados.

A motocicleta que Joacyr pilotava bateu num Jeep Compass na MS-164 na saída para Antônio João. Elaine morreu no local, enquanto Joacyr chegou a ser socorrido mas morreu no Hospital Regional em Ponta Porã.