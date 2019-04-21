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Semana Santa

Em 3 dias de operação PRF multou 1,3 mil condutores por excesso de velocidade

Thailla Torres

Publicado em 21/04/2019 às 08:35

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Em três dias a PRF (Polícia Rodoviária Federal) já multou 1.300 condutores por excesso de velocidade nas rodovias do Estado, durante a Operação Semana Santa. O reforço na fiscalização teve início a meia noite de quinta-feira (18) e segue até este domingo de Páscoa (21).

inda conforme o balanço parcial do órgão, dos 9 acidentes que ocorreram até este sábado, dois foram graves e 14 pessoas ficaram feridas. Entre as 1846 autuações, 1.300 foram pela velocidade e as ultrapassagens indevidas, corresponderam com 81 registros.

Outras 36 autuações foram por passageiros que eram transportados sem cinto de segurança e mais 13, por crianças fora da cadeirinha. Dos 1521 testes de alcoolemia realizados, apenas duas pessoas foram presas por embriaguez. A PRF também estima que 2.045 veículos foram fiscalizados.

Mortes – No final desta tarde, a colisão entre uma moto e um Jeep matou o casal Joacir de Almeida Ajala, de 43 anos e a esposa, Elaine dos Santos Cristaldo, na rodovia MS-164, em Ponta Porã.

Outras duas pessoas morreram atropeladas nas rodovias de MS. Carlos Siqueira da Silva, de 33 anos, morreu atropelado por uma camionete, modelo L200 Triton na BR-163, em São Gabriel do Oeste, na tarde desta quinta-feira (18).

Ontem (19) a noite, Marcilene Velasques, de 25 anos, também perdeu a vida ao ser atropelada por uma camionete Hilux, na rodovia MS-156, entre Dourados e Itaporã.

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