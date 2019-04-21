Em menos de 3 horas, dois homens com mandados de prisão são presos em Aquidauana

Policiais do Getam (Grupamento Especial Tático de Motocicleta) prenderam neste sábado (20) dois homens com mandados de prisão que estavam foragidos.

Durante buscas e checagem, policiais identificaram que um estava com mandado expedido na comarca de Jardim e outra de Aquidauana. Diante da checagem, os dois homens foram conduzidos pela equipe à Delegacia de Polícia.