Em menos de 3 horas, dois homens com mandados de prisão são presos em Aquidauana

Policial
A prisão foi realizada por policiais do Getam (Grupamento Especial Tático de Motocicleta)
Policiais do Getam (Grupamento Especial Tático de Motocicleta) prenderam neste sábado (20) dois homens com mandados de prisão que estavam foragidos.
Durante buscas e checagem, policiais identificaram que um estava com mandado expedido na comarca de Jardim e outra de Aquidauana. Diante da checagem, os dois homens foram conduzidos pela equipe à Delegacia de Polícia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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