Homem morre afogado em piscina de clube durante festa

Aos 25 anos, Gustavo Malheiros Francisco morreu afogado na piscina do Corumbaense Futebol Clube durante festa open bar. O caso aconteceu na Avenida Marechal Rondon, na madrugada deste domingo (21), em Corumbá, distante distante 297 quilômetros de Aquidauana. O Corpo dos Bombeiros foi acionado às 4h35 e quando chegou encontrou a vítima fora da piscina, próximo à borda.

Conforme a assessoria de comunicação do 3º Grupamento, os militares fizeram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso. Foram 50 minutos de tentativas. O óbito foi confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que também atendeu a ocorrência. Gustavo foi a terceira vítima de afogamento neste ano no município.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil fizeram os primeiros levantamentos no local. Um inquérito vai ser aberto para apurar as circunstâncias da morte e responsabilidades da organização do evento open bar que acontecia no clube. De acordo com testemunhas, durante a festa algumas pessoas entraram na água. O corpo de Gustavo foi retirado do fundo da piscina por testemunhas. Informações apontam que não havia salva-vidas no evento. (Com informações do site Diário Corumbaense)