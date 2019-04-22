Balanço da PRF não registra mortes nas rodovias de MS na Semana Santa

Durante o feriado prolongado da Semana Santa, que começou na quinta-feira (18) e terminou no domingo (21), foram registrados 11 acidentes de trânsito nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dentre eles, dois foram considerados graves. Ao todo, 18 pessoas ficaram feridas e não houve nenhuma morte registrada.

Em relação ao mesmo período em 2018, o número de acidentes diminuiu 8%. No ano passado, foram uma morte e cinco acidentes considerados graves.

O teste de alcoolemia foi o principal dispositivo da PRF para combater os acidentes no feriado. Neste ano policiais realizaram mais de 2,4 mil teste, um aumento de 47% em relação a 2018.

Pelo menos 16 pessoas foram autuadas por dirigir sob o efeito do álcool. Outros seis motoristas foram detidos em flagrante por dirigirem bêbados.

Houve um aumento de 50% em relação a 2018 com transporte de crianças fora do dispositivo de segurança. Outros 10 condutores foram autuados sem o cinto de segurança e 66 passageiros também estavam sem o cinto.

Além disso, 2297 pessoas foram autuadas por excesso de velocidade. Entre elas, um veículo foi flagrado a 166 km por hora em uma rodovia de MS.