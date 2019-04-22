Ex-jogador do Águia Negra morre em acidente após comemorar título

Renan Cordeiro, ex-jogador do Águia Negra, morreu em acidente de trânsito neste domingo, em Rio Brilhante, após comemorar o título estadual conquistado pela equipe diante do Aquidauanense. O rapaz chegou a ser socorrido e encaminhado em estado grave para Dourados, mas não resistiu.

De acordo com o Campo Grande News, a vítima havia saído da comemoração e voltava para a casa em uma moto Honda Biz, quando perto da Escola Criança Esperança II, no bairro Benedito Rondon, perdeu o controle da direção do veículo e bateu no meio-fio na Avenida Lourival Barbosa.

Com o impacto, o rapaz foi arremessado por cerca de dez metros e morreu mais tarde. Nos anos de 2011 e 2012 ele jogou dois estaduais pelo Águia. Com passagens pela base do Sete de Setembro, trabalhava como motorista e jogava futsal representando o time da cidade na Copa Morena.