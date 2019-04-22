Jovem é flagrado com porções de maconha perto de campo em Anastácio

Jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Militar no final da tarde de sábado, por portar drogas para consumo pessoal em Anastácio. Ele foi flagrado com duas porções de maconha durante algazarra que acontecia perto do campo de futebol do Jardim Independência. Levado à delegacia, assinou termo circunstanciado e foi liberado.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores acionaram a PM informando sobre uma baderna que ocorria no local. Quando os policiais chegaram, o grupo se dispersou, no entanto, o rapaz foi visto tentando se desfazer de um embrulho. A equipe então o abordou e decidiu averiguar o objeto.

A embalagem continha duas porções de maconha. Questionado se estava traficando, ele negou e disse que era usuário e que o material seria para consumo próprio. Diante dos fatos, foi conduzido à DP para registro da ocorrência e assinatura do termo circunstanciado.