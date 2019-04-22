Levando 5 quilos de cocaína, motorista de aplicativo e um passageiro são presos

Anastácio
A droga seria levada de Corumbá para Campo Grande
Durante fiscalização, no km 482 da BR-262, equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Chevrolet Onix, com placas de Corumbá e apreenderam 5 quilos de cocaína. O motorista, de 42 anos, disse que trabalhava como motorista de aplicativo e estaria levando o passageiro, um homem de 38 anos e nacionalidade angolana, para Campo Grande, distante a 135 quilômetros de Aquidauana.
Durante vistoria às bagagens, foram encontrados cinco tabletes de cocaína, totalizando 5 kg da droga. O passageiro confessou ter sido contratado em Corumbá para levar a droga até a Capital, onde receberia a quantia de R$ 5 mil.
Os suspeitos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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