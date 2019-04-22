Levando 5 quilos de cocaína, motorista de aplicativo e um passageiro são presos

Durante fiscalização, no km 482 da BR-262, equipe Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Chevrolet Onix, com placas de Corumbá e apreenderam 5 quilos de cocaína. O motorista, de 42 anos, disse que trabalhava como motorista de aplicativo e estaria levando o passageiro, um homem de 38 anos e nacionalidade angolana, para Campo Grande, distante a 135 quilômetros de Aquidauana.

Durante vistoria às bagagens, foram encontrados cinco tabletes de cocaína, totalizando 5 kg da droga. O passageiro confessou ter sido contratado em Corumbá para levar a droga até a Capital, onde receberia a quantia de R$ 5 mil.

Os suspeitos, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Anastácio.