PM prende três, recolhe facas e apreende menor em Jardim e região

Jardim
Entre o sábado (20) e o domingo (21), os policiais militares pertencentes ao 11º Batalhão de Polícia Militar, nas cidades de Jardim, Guia Lopes da Laguna e Bela Vista, prenderam três homens, recolheram duas facas e apreenderam um adolescente infrator durante o policiamento realizado na Operação “Semana Santa”.
Na madrugada de domingo (21), a guarnição de serviço da Polícia Militar em Jardim prendeu em flagrante um homem de 18 anos, por fornecer bebida alcoólica a duas adolescentes de 17 anos. O indivíduo e as meninas estavam em um estabelecimento comercial na área central de Jardim, quando foram flagrados pelos policiais que realizavam o policiamento. O autor foi preso.
Já às 04h25, também em Jardim, os policiais abordaram outro adolescente, um menino de 15 anos, que portava uma faca. O adolescente foi apreendido e conduzido à Delegacia, juntamente com arma.
Em Guia Lopes da Laguna, sábado (20), por volta das 21h30, após denúncias de que um indivíduo estaria armado com uma faca em um bar, os Policiais foram até o local e procederam à abordagem do homem, de 49 anos, logrando êxito na localização e apreensão da arma. O autor foi conduzido à Delegacia, com a faca apreendida, para as devidas providências.
Em Bela Vista, às 21h50, também de sábado (20), os Policiais flagraram um motociclista dirigindo sob a influência de álcool. O homem, de 22 anos, aceitou realizar o Teste de Alcoolemia que comprovou o crime de Trânsito. O autor foi preso e conduzido à Delegacia e a motocicleta entregue a um condutor habilitado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS