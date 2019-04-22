PMA apreendeu 154 quilos de pescado e aplicou R$ 43 mil em multas em MS

A PMA (Polícia Militar Ambiental) aplicou R$ 43,9 mil em multas por irregularidades ambientais cometidas durante o feriado prolongado da Semana Santa. No total, 26 pessoas foram autuadas e, destas, 11 presos por pesca predatória. No total, foram apreendidos 154,5 quilos de pescado.

A operação especial começou no dia 17 de abril e terminou neste domingo, 21. Das autuações, nove foram por pesca e transporte de pescado sem licença ambiental.

Segundo dados da PMA, houve redução de 18,75% das infrações ambientais em relação a 2018, quando foram 32 multados. Este ano, foram apreendidos 26 redes.

Com relação a outras ocorrências ambientais foram autuadas quatro pessoas por desmatamentos, sendo duas por degradar área protegida de preservação permanente (APP), uma por armazenamento ilegal de agrotóxicos e um autuado por incêndio em resíduos de limpeza em uma chácara.