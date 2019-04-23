PM prende dupla que usou armas para roubar e agredir clientes de bar em Anastácio

Policial
Detalhes do caso foram divulgados pela polícia nesta segunda-feira
A Polícia Militar prendeu dois homens de 23 e 33 anos suspeitos de terem roubado um bar no município de Anastácio, usando armas de fogo. O caso aconteceu na sexta-feira, mas foi divulgado pela PM apenas ontem.
Segundo nota, os autores chegaram repentinamente ao local, efetuaram dois disparos de arma de fogo, agrediram com coronhadas alguns dos que ali estavam, levaram uma considerável quantia em dinheiro das vítimas e fugiram do ambiente rumo ao bairro Tarumã.
Com tais informações, a equipe de Força Tática foi até a casa dos autores (que foram reconhecidos pelas vítimas), lá não os encontrando. Porém, durante as buscas, ali foi achada uma espingarda calibre .22 na cada de um deles.
Já com o apoio das equipes de Getam, Trânsito e Radiopatrulha de Anastácio, a equipe de Força Tática realizou rondas nas proximidades, encontrando ambos escondidos em uma mata nas redondezas. Com eles ainda foi encontrada outra espingarda de calibre .36, aparelhos de telefone celular e uma considerável quantia em dinheiro que foi subtraído das vítimas.
Diante das circunstâncias, os homens foram presos e os armamentos apreendidos, sendo entregues à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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