PM prende dupla que usou armas para roubar e agredir clientes de bar em Anastácio

A Polícia Militar prendeu dois homens de 23 e 33 anos suspeitos de terem roubado um bar no município de Anastácio, usando armas de fogo. O caso aconteceu na sexta-feira, mas foi divulgado pela PM apenas ontem.

Segundo nota, os autores chegaram repentinamente ao local, efetuaram dois disparos de arma de fogo, agrediram com coronhadas alguns dos que ali estavam, levaram uma considerável quantia em dinheiro das vítimas e fugiram do ambiente rumo ao bairro Tarumã.

Com tais informações, a equipe de Força Tática foi até a casa dos autores (que foram reconhecidos pelas vítimas), lá não os encontrando. Porém, durante as buscas, ali foi achada uma espingarda calibre .22 na cada de um deles.

Já com o apoio das equipes de Getam, Trânsito e Radiopatrulha de Anastácio, a equipe de Força Tática realizou rondas nas proximidades, encontrando ambos escondidos em uma mata nas redondezas. Com eles ainda foi encontrada outra espingarda de calibre .36, aparelhos de telefone celular e uma considerável quantia em dinheiro que foi subtraído das vítimas.

Diante das circunstâncias, os homens foram presos e os armamentos apreendidos, sendo entregues à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.