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Rapaz que morreu afogado durante evento tinha ferimento na cabeça

Laudo deve ficar pronto em 30 dias

Renan Nucci

Publicado em 23/04/2019 às 11:33

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A polícia da cidade de Corumbá – a 444 quilômetros de Campo Grande – não descarta que Gustavo Malheiros Francisco, 25 anos, que morreu durante a madrugada de domingo (21), possa ter sido agredido antes de ser encontrado morto dentro da piscina, em um evento no Corumbaense Futebol Clube.

Foi encontrado na parte de trás da cabeça de Gustavo um ferimento, além de cabelos na mão do rapaz. Diante disso, a polícia não descarta que o jovem possa ter sido agredido anteriormente a sua queda na piscina.

Segundo o site Folha MS, a polícia investiga o que teria causado a morte de Gustavo, o afogamento ou a pancada na cabeça. O inquérito deve ser concluído em 30 dias.

O Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 4h35 de domingo (21), informando que um homem estaria no fundo da piscina do clube. Ao chegarem no local, equipes de resgate e salvamento encontraram a vítima já fora da piscina sem os sinais vitais. Realizaram então os procedimentos de reanimação durante 50 minutos, sendo então constatado o óbito por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel à Urgência).

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