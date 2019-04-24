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Anastácio

Polícia encontra ossada de foragido denunciado por estupro de vulnerável em Anastácio

Vítima estava na região da fazenda Trevo, e pode ter tirado a própria vida

Renan Nucci

Publicado em 24/04/2019 às 08:24

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A Polícia Civil encontrou na quarta-feira passada, na região da fazendo Trevo, em Anastácio, a ossada que pode ser de um homem identificado apenas como Cabelo. A vítima era foragida da justiça e havia sido denunciada por suposto estupro de vulnerável. Ao que tudo indica, tirou a própria vida.

Os fatos tiveram início no dia 5 de dezembro de 2017, quando o irmão procurou a delegacia para registrar o desaparecimento de Cabelo. Na ocasião, o irmão havia recebido uma ligação da esposa de cabelo, alegando que ele tinha saído de casa dizendo que iria se matar no lixão de Anastácio.

Os familiares foram para o local, mas nunca o encontraram. Cabelo era evadido do semiaberto e antes do sumiço, havia sido denunciado em Três Lagoas, por estupro de vulnerável supostamente cometido em Anastácio. Desde então, ele era dado como desaparecido.

No entanto, na semana passada, o trabalhador rural da fazenda cuidava do campo quando viu a ossada e acionou a Polícia Civil. No local, peritos encontraram a identidade da vítima, um celular e um arame preso a uma árvore, meio pelo qual aparentemente cometeu suicídio.

Os materiais foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana, para laudos periciais que possam comprovar a identidade da vítima. Além disso, a polícia vai ouvir testemunhas e familiares em busca de esclarecimentos dos fatos.

 

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