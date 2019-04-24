PRF apreende 98 cápsulas de cocaína escondidas dentro de iogurte em Anastácio

Anastácio
Responsável pela droga não foi identificado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem, na BR-262, em Anastácio, 98 cápsulas de cocaína escondidas dentro de iogurte. A droga pesada chegou ao total de 1,5 quilo.
Segundo a polícia, o material era transportado em um ônibus que seguia de Puerto Suárez, na Bolívia, na fronteira com Corumbá, com destino ao Rio de Janeiro. Apesar da apreensão, o responsável pelo entorpecente não foi identificado.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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