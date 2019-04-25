Mulher deixa adolescente colher laranja em seu quintal, mas acaba furtada

Uma mulher de 50 anos teve a sua casa furtada após deixar um adolescente, de 16 anos, colher laranjas em sua residência, localizada Bairro São Bento, em Sidrolândia.

De acordo com a polícia, ao perceber que a moradora estava distraída, o adolescente entrou na residência e furtou um celular, perfumes e dinheiro.

Após buscas na região, a equipe da Polícia Militar capturou o adolescente no Bairro Ipacaraí. O menor confessou o crime e indicou o local onde estava o celular furtado. Ele também disse que o restante dos produtos furtados foram trocados em uma “boca de fumo”.



O adolescente foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.



Com informações de Francis Leone