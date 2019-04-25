Mulher deixa adolescente colher laranja em seu quintal, mas acaba furtada

Sidrolândia
Polícia Militar apreendeu adolescente de 16 anos que furtou moradora de 50 anos.
Uma mulher de 50 anos teve a sua casa furtada após deixar um adolescente, de 16 anos, colher laranjas em sua residência, localizada Bairro São Bento, em Sidrolândia.
De acordo com a polícia, ao perceber que a moradora estava distraída, o adolescente entrou na residência e furtou um celular, perfumes e dinheiro.
Após buscas na região, a equipe da Polícia Militar capturou o adolescente no Bairro Ipacaraí. O menor confessou o crime e indicou o local onde estava o celular furtado. Ele também disse que o restante dos produtos furtados foram trocados em uma “boca de fumo”.
O adolescente foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil.
Com informações de Francis Leone
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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