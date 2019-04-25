PM de Aquidauana prende foragido da justiça na Bichara Salamene

Às 15 horas de ontem (24), nas proximidades da Rua Bichara Salamene, um homem de 38 anos de idade foi preso pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Aquidauana, por conta de uma ordem judicial de imediato recolhimento, emitida pela Justiça.

Durante a abordagem feita pela guarnição, o cidadão teve seu nome consultado no Sistema de Checagens da Segurança Pública, sendo verificado a existência de um “Mandado de Prisão” contra ele.

Dadas as circunstâncias, o homem foi capturado e entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.