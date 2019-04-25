PMs que prenderam ladrões após roubo em bar de Anastácio recebem homenagem

Na terça-feira, os policiais militares das equipes de Força Tática Cabo PM Denner, Cabo PM Gomes e Cabo PM Neto, Radiopatrulha de Anastácio Sargento PM A. Mendes e Cabo Nixon, Getam Cabo PM mariano e Soldado PM Bruno César e Trânsito Cabo PM Uenderson, que prenderam dois homens que, com o uso de armas de fogo, praticaram roubo a um bar em Anastácio no último dia 18 de março, receberam, ao lado do Comandante da Companhia PM em Anastácio, Major PM Nedson, moções de congratulação dos Vereadores Lincoln Sanches Pellicioni e Raphael Albuquerque de Souza, na Câmara de Vereadores de Anastácio.

O caso

Como noticiado anteriormente, os autores chegaram repentinamente ao local, efetuaram dois disparos de arma de fogo, agrediram com coronhadas alguns dos que ali estavam, levaram uma considerável quantia em dinheiro das vítimas e fugiram do ambiente rumo ao bairro Tarumã. Com tais informações, a equipe de Força Tática foi até a casa dos autores (que foram reconhecidos pelas vítimas), lá não os encontrando. Porém, durante as buscas, ali foi achada uma espingarda calibre .22 na cada de um deles.

Já com o apoio das equipes de Getam, Trânsito e Radiopatrulha de Anastácio, a equipe de Força Tática realizou rondas nas proximidades, encontrando ambos escondidos em uma mata nas redondezas. Com eles ainda foi encontrada outra espingarda de calibre .36, aparelhos de telefone celular e uma considerável quantia em dinheiro que foi subtraído das vítimas.

Diante das circunstâncias, os homens (23 e 33 anos, respectivamente) foram presos e os armamentos apreendidos, sendo entregues à Delegacia de Polícia para as providências necessárias.