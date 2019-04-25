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PRF prende homens com 150 kg de maconha, pistola e munições na BR-262

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2019 às 11:10

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta quarta-feira, 24 de abril, dois homens transportando 150 kg de maconha, uma pistola 9mm e 50 munições de mesmo calibre, no km 14 da BR-262 em Água Clara/MS.

Durante fiscalizações, foi dada ordem de parada a um FORD/ECOSPORT com placas de Paranaíba/MS. O motorista não obedeceu à ordem e iniciou fuga.

Foi realizado acompanhamento tático e durante a fuga o veículo realizou diversas manobras em alta velocidade, colocando em risco à vida de outros usuários da rodovia. Após 1,5 km o automóvel foi abordado.

Dentro do carro estavam dois homens de 34 e 27 anos. Após vistoria, foram encontrados 150 kg (cento e cinquenta quilos) de maconha no porta malas do Ecosport, uma pistola 9 mm pronta para uso e 50 munições escondidas embaixo do banco do condutor.

O motorista revelou ter pego o automóvel já carregado com a droga em Campo Grande/MS e levaria até a cidade mais próxima, não sabendo dizer o nome do município. Segundo ele, pelo transporte receberia R$ 3.000,00 (três mil reais). O passageiro alegou que estava apenas de carona e que havia sido roubado e estava sem seus documentos.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados, juntamente com a droga, o veículo, a arma e as munições, para a Delegacia de Polícia Civil em Água Clara/MS.

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