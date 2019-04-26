Após denúncia anônima, polícia apreende 900 caixas de cigarros

Região
A Polícia Civil de Eldorado apreendeu carga de 900 caixas de cigarros, contrabando que seria levado para Iguatemi. O flagrante foi feito após denúncia anônima, inicialmente, de carga de drogas que passaria pela cidade.
O flagrante aconteceu por volta das 12h. O titular da delegacia de Eldorado, Pablo Reis, disse que o denunciante indicou a passagem de caminhão vermelho com drogas.
A abordagem, feita em operação conjunta com o delegado de Iguatemi, Felipe Rossato, foi feita na entrada de Eldorado. O condutor, de 28 anos, tentou fugir por área de matagal próxima, mas foi capturado. Ele disse que receberia R$ 3 mil pelo transporte do cigarro. A carga e o condutor foram levados à Polícia Federal. (Com Campo Grande News)
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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