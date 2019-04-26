Brasileira estuprada em prisão da Bolívia teria sido vítima de tráfico de exploração sexual

Um novo processo de investigação será aberto no caso da brasileira que foi estuprada em um presídio de Rurrenabaque, na Bolívia. Ela seria vítima de tráfico de mulheres para exploração sexual. Oito policiais foram presos acusados do crime.

De acordo com a promotoria, um novo inquérito será aberto depois que foi constatado que a brasileira teria chegado até a Bolívia, após ser vítima do tráfico de mulheres.

Três pessoas já teriam sido presas pelo crime e uma ainda é procurada, segundo o site El Deber.

Após a denúncia de ter sido estuprada pelos militares, a brasileira presa por roubo e evasão foi transferida de estabelecimento penal, e no dia 21 de março ela recebeu a liberdade.

Foi determinada a sua liberdade depois do juiz afirmar que, “Eva sofreu mais danos do que a acusação do crime de roubo pelo qual estava presa”. (Com Midiamax)