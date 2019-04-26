Depois de abordar usuário, PM prende traficante e fecha boca de fumo em Aquidauana

A Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana prendeu um traficante de 60 anos que mantinha ponto de distribuição de drogas na Rua Capitão Tamura, no bairro Nova Aquidauana. Na casa dele, foram apreendidas várias porções de pasta base de cocaína e de maconha.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando avistaram um homem de 37 anos que saía de um imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou mudar de direção de forma brusca, chamando a atenção. Por este motivo, acabou abordado.

Questionado, ele disse que era usuário e que havia acabado de comprar três porções de pasta base pelo valor de R$ 20, com o morador da casa, que seria traficante. Diante dos fatos, os militares foram ao imóvel e abordaram também o morador.

Com o homem havia duas porções de pasta base no bolso e R$ 20. No quarto, debaixo de uma sapateira, foram achadas mais 25 porções da droga e uma trouxinha de maconha. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O usuário também foi encaminhado para prestar esclarecimentos.