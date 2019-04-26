Depois de abordar usuário, PM prende traficante e fecha boca de fumo em Aquidauana

Aquidauana
A Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana prendeu um traficante de 60 anos que mantinha ponto de distribuição de drogas na Rua Capitão Tamura, no bairro Nova Aquidauana. Na casa dele, foram apreendidas várias porções de pasta base de cocaína e de maconha.
Segundo boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando avistaram um homem de 37 anos que saía de um imóvel. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou mudar de direção de forma brusca, chamando a atenção. Por este motivo, acabou abordado.
Questionado, ele disse que era usuário e que havia acabado de comprar três porções de pasta base pelo valor de R$ 20, com o morador da casa, que seria traficante. Diante dos fatos, os militares foram ao imóvel e abordaram também o morador.
Com o homem havia duas porções de pasta base no bolso e R$ 20. No quarto, debaixo de uma sapateira, foram achadas mais 25 porções da droga e uma trouxinha de maconha. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O usuário também foi encaminhado para prestar esclarecimentos.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS