Getam prende suspeita de tráfico com duas porções de maconha e R$ 463

Aquidauana
A equipe da Getam da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na madrugada desta sexta-feira uma mulher de 20 anos, suspeita de tráfico de drogas. O caso ocorreu na Rua Giovani Toscano de Brito, no bairro Alto, em frente ao Parque da Lagoa Comprida.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando abordaram duas mulheres. Uma delas estava com duas porções de maconha, sendo uma de 15 gramas e a outras de 3,4 gramas, além de R$ 463,40 em espécie.
Questionada, ela disse que havia comprado a droga por R$ 40 de um rapaz que havia sido preso momentos antes por tráfico, em Anastácio, e que na data anterior havia adquirido a mesma quantidade de material.
Ela não soube explicar a origem do dinheiro e disse que fazia programas sexuais. No entanto, diante da suspeita de que estivesse traficando, recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS