Getam prende suspeita de tráfico com duas porções de maconha e R$ 463

A equipe da Getam da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na madrugada desta sexta-feira uma mulher de 20 anos, suspeita de tráfico de drogas. O caso ocorreu na Rua Giovani Toscano de Brito, no bairro Alto, em frente ao Parque da Lagoa Comprida.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais faziam rondas pela região quando abordaram duas mulheres. Uma delas estava com duas porções de maconha, sendo uma de 15 gramas e a outras de 3,4 gramas, além de R$ 463,40 em espécie.

Questionada, ela disse que havia comprado a droga por R$ 40 de um rapaz que havia sido preso momentos antes por tráfico, em Anastácio, e que na data anterior havia adquirido a mesma quantidade de material.

Ela não soube explicar a origem do dinheiro e disse que fazia programas sexuais. No entanto, diante da suspeita de que estivesse traficando, recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia.