Mulher é socorrida após ser picada por escorpião em presídio de Corumbá

Uma mulher precisou ser socorrida na manhã desta sexta-feira (26) após ser picada por um escorpião. O caso aconteceu no presídio feminino de Corumbá. A mulher é interna da unidade prisional.

A vítima tem 21 anos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Seu estado era cosciente, orientada e apresentava uma lesão com vermelhidão na mão direita.

Após receber atendimento emergencial ainda no local, a mulher foi conduzida sob escolta policial até o pronto-socorro de Corumbá.