Mulher é socorrida após ser picada por escorpião em presídio de Corumbá

Policial
Mulher é interna do presídio e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Uma mulher precisou ser socorrida na manhã desta sexta-feira (26) após ser picada por um escorpião. O caso aconteceu no presídio feminino de Corumbá. A mulher é interna da unidade prisional.
A vítima tem 21 anos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Seu estado era cosciente, orientada e apresentava uma lesão com vermelhidão na mão direita.
Após receber atendimento emergencial ainda no local, a mulher foi conduzida sob escolta policial até o pronto-socorro de Corumbá.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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